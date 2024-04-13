Taciz iddiasıyla darbedilen kamu görevlisine ilişkin yeni gelişme: Açığa alındı!

Şırnak'ta kamu görevlisi Z.Ç., yolda yürüyen kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla kalabalık grup tarafından darbedildi. Z.Ç., tedavisinin ardından açığa alındı.

DHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 13:22
Abone Ol google-news

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Dicle Mahallesi Orman Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen kamu görevlisi Z.Ç., yolda gördüğü evli ve tanımadığı bir kadına arkasından sarıldı.

Tacize uğrayan kadın, bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine toplananlar Z.Ç.’yi darbederek yaraladı.

Bölgede devriye görevinde bulunan polis ekipleri olaya müdahale ederek, Z.Ç.’yi kalabalığın elinden kurtardı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Z.Ç., tedavisinin ardından Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Z.Ç.’nin açığa alındığı belirtilirken 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.


Şırnak haberleri Kadın haberleri taciz haberleri kamu görevlisi haberleri

İlgili Haberler

Okulda şiddet ve taciz davası

Okulda şiddet ve taciz davası
Ünlü oyuncu Alan Ritchson modellik yaparken tacize uğradığını itiraf etti!

Ünlü oyuncu Alan Ritchson modellik yaparken tacize uğradığını itiraf etti!
Samsun'da akılalmaz iddia... Başörtüsü takıp camide kadınları taciz etti!

Samsun'da akılalmaz iddia... Başörtüsü takıp camide kadınları taciz etti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Büyük savaşın provasını Kıbrıs'ta yaptılar!

Büyük savaşın provasını Kıbrıs'ta yaptılar!
Dönüş trafiği başladı: Tatilciler İstanbul’a dönüş yolunda

Dönüş trafiği başladı: Tatilciler İstanbul’a dönüş yolunda
20 milyon haneyi ilgilendiriyor! O tutar artık faturalara yansıtılacak

20 milyon haneyi ilgilendiriyor! O tutar artık faturalara yansıtılacak
THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
CHP’li Günaydın araştırma sonuçlarını paylaştı: ‘AKP seçmeni CHP’ye oy verdi’

CHP’li Günaydın araştırma sonuçlarını paylaştı: ‘AKP seçmeni CHP’ye oy verdi’
12 Nisan 2024 cuma reyting sonuçları açıklandı!

12 Nisan 2024 cuma reyting sonuçları açıklandı!
Antalya'da 1 kişinin öldüğü teleferik faciasının kaza anları ortaya çıktı

Antalya'da 1 kişinin öldüğü teleferik faciasının kaza anları ortaya çıktı
‘Atatürk en büyük zaafım’ diyerek hakaret eden adamla uzlaşmadı

‘Atatürk en büyük zaafım’ diyerek hakaret eden adamla uzlaşmadı