Tahıl yüklü 'Star Helena' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan hareket eden 'Star Helena' gemisi İstanbul Boğazından geçti. 45 Bin ton Ayçiçek küspesi yüklü geminin denetimlerin ardından Çin'e gitmesi bekleniyor.

DHA
09 Ağustos 2022 Salı, 17:30
Tahıl yüklü 'Star Helena' İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Ukrayna limanlarından hareket eden gemiler İstanbul'da Birleşmiş Milletler Komisyonu'nun kontrollerinden sonra gidecekleri limanlara hareket ediyor.

Dün, Ukrayna'dan hareket eden 'Star Helena' isimli gemi saat 15.00 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı. 45 bin ton ayçiçek küspesi yüklü gemi kılavuz kaptan eşliğinde boğaz geçişini tamamladı. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişimi tamamlayan gemi denetim için Ahırkapı açıklarına demirledi.

Gemi, denetimlerin ardından Çin'e gitmek için yola çıkacak. 


Ukrayna İstanbul Boğazı

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