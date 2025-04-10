Tahliye edildiler: 102 gence coşkulu karşılama!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 22:36

Güncelleme: 10.04.2025 - 22:36

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu protestolarında tutuklanan 102 genç hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı vermesinin ardından gençler akşam saatlerinde serbest bırakılmaya başlandı.

Gençler ile ailelerin Silivri Cezaevi'nin önündeki buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.

Aileler çocuklarını coşkuyla karşıladı. Ailelerin yanı sıra pek çok yurttaş destek için alanda bulundu.