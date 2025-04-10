Tahliye edildiler: 102 gence coşkulu karşılama!
Tahliye kararı verilen 102 gencin tahliyeleri esnasında Silivri Cezaevi'nin önünde duygu dolu anlar yaşandı.
İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu protestolarında tutuklanan 102 genç hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı vermesinin ardından gençler akşam saatlerinde serbest bırakılmaya başlandı.
Gençler ile ailelerin Silivri Cezaevi'nin önündeki buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.
Aileler çocuklarını coşkuyla karşıladı. Ailelerin yanı sıra pek çok yurttaş destek için alanda bulundu.
Etiketler: #Tahliye #Ekrem İmamoğlu
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltına alındı!
- AKP Genel Merkezi'nde polis intiharı!
- Mevduat faizi oranları yeniden yükseldi!
- Berkay Gezgin'in de arasında olduğu 102 gence tahliye!
- Özel'den Bakan'a sert tepki
- Ülkeyi seçime götürecek seçim
- Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'na atamalar
- 'İmamoğlu diploma koşullarını sağlıyor'
- Erdoğan'ın atamalarında dikkat çeken isimler
- DEM Parti'den görüşme sonrası açıklama