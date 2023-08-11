Takla atan otomobil, başka otomobile çarptı: 2 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 11.08.2023 - 16:42

Güncelleme: 11.08.2023 - 16:42

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Çınarlık mevkiinde saat 12.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet İpekdal'ın kontrolünü yitirdiği 34 VH 8070 plakalı otomobil, refüje çarpıp takla atarak önündeki kavşaktan dönen Ayhan Tokgöz idaresindeki B HA 5534 plakalı otomobile yandan çarptı.

Sürüklenen otomobillerde bulunan Mutlu Şahin ve Belgin Tokgöz yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.