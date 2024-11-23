Taksi, otobüs, dolmuş... Hepsi için yeni dönem başlıyor: Bakan tarih verdi

Yayınlanma: 23.11.2024 - 16:55

Güncelleme: 23.11.2024 - 16:55

Toplu taşıma ve ulaştırmada yeni sistemler devreye girecek. 2025 yılının ilk çeyreğinde taksi, dolmuş ve otobüslerde yüz tanıma sistemi uygulanacak.

Katıldığı bir TV programında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu toplu ulaşım alanında atılacak yeni adımlara değindi.

Bakan Uraloğlu, sürücülerin çalışma saati düzenlemesinden toplu taşımada kullanılacak yüz tanıma kamerasına kadar pek çok konuda dikkat çeken mesajlar verdi.

YENİ YILDA TOPLU TAŞIMAYA YENİ SİSTEM

Uraloğlu, "Yaşanan bazı kazalar ve güvenlikle ilgili problemlerden dolayı taksi, dolmuş ve otobüslere kamerayı zorunlu hale getiriyoruz. Sürücü 8 saatten fazla araç kullanamaz diyoruz. Benim belgem kullandı sürem doldu, diğer belgeyi takıyoruz ama yine ben kullanıyorum. Bunun önüne geçmek için kamera koyup yüz tanımayla önüne geçeceğiz. Önümüzdeki yılın ilk aylarında yakında yapacağız" açıklamasıyla 2025 yılı toplu taşıma uygulamaları hakkında bilgi verdi.