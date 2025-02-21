Taksici, turistin unuttuğu telefonu bulmak için dedektif gibi izini sürdü

İzmir’de Filipinli bir turist, bindiği takside cep telefonunu unuttu. Olayı öğrenen taksici Mustafa Baştaş, güvenlik kameralarını izleyerek önce taksiyi, ardından da İzmir’den ayrılmak zorunda kalan turisti buldu. Telefon, Baştaş’ın çabalarıyla İstanbul’da sahibine teslim edildi.

Taksici, turistin unuttuğu telefonu bulmak için dedektif gibi izini sürdü
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İHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 10:12

Amerika’nın New York eyaletinden İzmir’e gelen Filipinli bir kadın turist, bindiği takside cep telefonunu unuttu. Durumu fark eden turist, Alsancak Limanı’nda bir başka taksiciye giderek yardım istedi. Olayı öğrenen taksici Mustafa Baştaş, güvenlik kameralarını inceleyerek telefonun unutulduğu aracı tespit etti. Ancak turistin gemisi İzmir’den ayrılmak üzereydi.

Baştaş, turisti limana bırakırken telefonunu bulacağına dair söz verdi ve iletişim bilgilerini aldı. Saatler süren araştırma sonucunda taksiyi bulan Baştaş, şoförle iletişime geçerek telefonu teslim aldı.

Turistin New York’a gitmeden önce İstanbul’a uğrayacağını öğrenen Baştaş, telefonu otobüsle İstanbul’a gönderdi. Turist, telefonunu teslim aldıktan sonra Baştaş’ı arayarak teşekkür etti.

Baştaş, yaşadığı süreci anlatırken, "Görevimizi yerine getirdik, huzurlu ve mutluyum. Bir insanı sevindirdiysek ne mutlu" dedi. 


Etiketler: #İzmir #New York #cep telefonu #turist

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