Taksiciler gözaltına alınmıştı: Taksiciler Odası Başkanı Mehmet Yiğiner'den 'yanlarındayız' açıklaması
Ankara'da yolcu taşıma uygulaması ile çalışan sürücü geçtiğimiz günlerde 2 taksicinin tehdit ve hakaretlerine uğramıştı. Gözaltına alınan taksiciler hakkında Türkiye Taksiciler Odası Başkanı Mehmet Yiğiner "Biz bu arkadaşlarımızın yanındayız. Maddi manevi destekçisiyiz" açıklamasında bulundu.
30 Ocak Perşembe akşamı Sincan ilçesi Plevne Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yolcu gibi davranarak otomobile binerek araç içerisinde kontağı kapatmaya çalışan N.E.B. ile arkadan başka bir araçla takip ederek Y.E.'nin aracının önünü kesmeye çalışan H.Ö.T. tespit edilmişti Y.E.'yi taksi durağında zorla alıkoyarak, tehdit ve hakarette bulundukları belirlenen 2 şüpheli yakalanmıştı.
Y.E.'nin aracına binip, tehdit eden taksici ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şikayet sonrası çalışma başlatmış ve iki taksici gözaltına almıştı.
“AMA ŞU DA BİLİNSİN Kİ...”
Ankara'da konu hakkında açıklamada bulunan Mehmet Yiğiner şu ifadeleri kullandı:
"Birkaç arkadaşımız görüyorsunuz 4-5 yerde olay çıktı. Ama şu da bilinsin, şoför olsun mal sahibi olsun hiç farketmez bizim için. Biz bu arkadaşlarımızın yanındayız. Maddi manevi destekçisiyiz.
Yani hırsızlara, arsızlara arkadaşlarımız yem etmeyiz bunun da böyle bilinmesini isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Ne olduğu belirsiz bir kişi, şizofren midir nedir? Birinin elinde kalacak ona da üzülüyoruz yani. Boş beleş şey yapıyor..."
En Çok Okunan Haberler
-
- Yavaş'tan 'önseçim' ve 'adaylık' yanıtı
- Yeğen Öcalan’dan dikkat çeken açıklama!
- İmamdan 3 kızına cinsel istismar!
- İntihar eden Dr. İlker Gönen'in avukatına soruşturma!
- Yılın ilk enflasyon verileri belli oldu
- Yenilmeyen teğmenler
- Uzun ve Enginyurt CHP’ye katıldı!
- 'İmamoğlu'na desteğe giden il başkanı görevden alındı'
- Kemal Okuyan'dan 'adaylık' çıkışı
- 'İstanbul'dan taşınan valizler dolusu dolar...'