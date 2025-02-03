Taksiciler Odası Başkanı Mehmet Yiğiner sürücüleri rehin alan magandaları savundu: Tehditler savurdu!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 16:21

Güncelleme: 03.02.2025 - 16:21

İstanbul'da baş gösteren taksici sorunu giderek katlanmaya devam ediyor. Taksici probleminde son örnek ise Ankara'da meydana geldi.

30 Ocak Perşembe akşamı Sincan ilçesi Plevne Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yolcu gibi davranarak otomobile binerek araç içerisinde kontağı kapatmaya çalışan N.E.B. ile arkadan başka bir araçla takip ederek Y.E.'nin aracının önünü kesmeye çalışan H.Ö.T. tespit edildi. Y.E.'yi taksi durağında zorla alıkoyarak, tehdit ve hakarette bulundukları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

2 TAKSİCİYE GÖZALTI

Ankara'da yolcu taşıma uygulaması üzerinden geçimini sürdürmeye çalışan Y.E.'nin aracına binip, tehdit eden taksici ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şikayet sonrası çalışma başlatmış ve iki taksici gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan taksicileri Türkiye Taksiciler Odası Başkanı Mehmet Yiğiner tarafından savunuldu.

“BİRİNİN ELİNDE KALACAK ONA DA ÜZÜLÜYORUZ YANİ”

Ankara'da konu hakkında açıklamada bulunan Mehmet Yiğiner skandal savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç arkadaşımız görüyorsunuz 4-5 yerde olay çıktı. Ama şu da bilinsin, şoför olsun mal sahibi olsun hiç farketmez bizim için. Biz bu arkadaşlarımızın yanındayız. Maddi manevi destekçisiyiz.

Yani hırsızlara, arsızlara arkadaşlarımız yem etmeyiz bunun da böyle bilinmesini isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Ne olduğu belirsiz bir kişi, şizofren midir nedir? Birinin elinde kalacak ona da üzülüyoruz yani. Boş beleş şey yapıyor..."