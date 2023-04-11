Takside ölü bulunmuştu: Cinayet şüphelisi teslim oldu!

Yayınlanma: 11.04.2023 - 15:09

Güncelleme: 11.04.2023 - 15:10

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir kişinin takside ateşli silahla başından vurulmuş halde bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, bir şüphelinin teslim olduğu aktarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde 8 Nisan'da bir takside Selçuk A.'nın başından ateşli silahla vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili çalışma yürüten polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Gebze Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan şüpheli Resul A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nde 8 Nisan'da gece saatlerinde yol kenarında bir takside, yolcu koltuğunda hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ateşli silahla başından vurulan Selçuk A.'nın hayatını kaybettiği belirlenmişti.