Takside 'uyuşturucu' satan zehir tacirleri yakalandı
Ankara’da taksi içerisinde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde, hakkında 14 yıl yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi daha gözaltına alındı.
Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir taksinin içerisinde uyuşturucu satışı yapıldığına dair ihbarları değerlendirerek çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, düzenlendikleri operasyonda suçüstü yakaladıkları B.K. ve S.Ş.’yi takside, M.G.’yi ise belirledikleri başka bir adreste yakalayarak gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramalarda 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
Yakalanan B.K.’nın evinde yapılan aramalarda kardeşi İ.K. da yakalanarak gözaltına alındı. İ.K.’nın 6 farklı dosyadan toplam 57 suç kaydının olduğu ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Yakalanan şahısların evlerinde ve ticari takside yapılan aramalarda 561 adet ‘galara’ hap, 21 gram esrar, kurusıkı tabanca ve 22 adet fişek, pompalı tüfek, 17 kartuş, ve 6 tane 7.65 çapında tabanca fişeği ele geçirildi.
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