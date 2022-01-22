Taksiden indirdiği kadını darbetti, yerde sürükledi
İstanbul Kağıthane'de sokak ortasında tartıştığı erkekten kaçmaya çalışan kadın, durdurduğu taksiye binmek istedi. Arkasından gelen erkek, kadını taksiden indirerek darbetti, yerde sürükledi.
Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde tartıştığı erkekten kaçan kadın, yoldan geçen taksiyi durdurdu. Taksiye binmeye çalışan kadın, arkasından koşan erkek tarafından yakalanarak yerde sürüklendi.
Şiddete maruz bırakılan kadın, daha sonra taksiye binerek polis merkezine gitti.
OLAY CEP TELEFONU KAMERASINDA
Yaşanan şiddet ise bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, taksiye binmeye çalışan kadının erkek tarafından taksiden indirilmesi ve yerde sürüklenmesi görülüyor. Olayı görenler kadın ve erkeğin yanına geliyor ama bir müdahalede bulunmuyorlar. Ağlayan kadın ise adamın elinden kurtulmak için çaba gösteriyor. Bir süre sonra kadın taksiye binerek uzaklaşıyor.
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