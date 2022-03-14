Siyasilerden '14 Mart Tıp Bayramı' mesajları
Siyasiler, 14 Mart Tıp Bayramı'na ilişkin medya hesaplarından mesajlar yayımladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, doktorlar için "Hiçbir yere gitmeyecekler" ifadelerini kullanırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Onlar giderse; bugünlerimiz, yarınlarımız, umutlarımız da gider" dedi. İşte siyasilerin 14 Mart Tıp Bayramı paylaşımları...
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşma sırasında doktorları hedef alarak, "Varsın gidiyorsa, gitsinler" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın 14 Mart Tıp Bayramı arifesinde yaptığı ve büyük tepki çeken bu konuşma, hâlâ tepki toplamaya devam ediyor.
Sosyal medyada da gündem olan o sözler, siyasilerin 14 Mart Tıp Bayramı mesajlarına da yansıdı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesaplarından 14 Mart Tıp Bayramı için mesajlarını paylaştı.
"HİÇBİR YERE GİTMEYECEKLER"
İmamoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda da şöyle dedi:
"Hiçbir yere gitmeyecekler. Bu ülkede, iyi koşullarda ve mutlu şekilde çalışacaklar. Her koşulda bizler için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı kutlu olsun."
"ONLAR GİDERSE; BUGÜNLERİMİZ, YARINLARIMIZ, UMUTLARIMIZ DA GİDER..."
Yavaş da Erdoğan'ın sözlerine göndermede bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"Gecesini gündüzüne katarak kendilerini insan yaşamına adayan sağlık çalışanlarımıza minnetten çok daha fazlasını borçluyuz. Onlar giderse; bugünlerimiz, yarınlarımız, umutlarımız da gider. Tıp Bayramı'nda tüm sağlık çalışanlarımız için uygun koşulların sağlanmasını diliyorum"
Hiçbir yere gitmeyecekler.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 14, 2022
Bu ülkede, iyi koşullarda ve mutlu şekilde çalışacaklar. Her koşulda bizler için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı
kutlu olsun. pic.twitter.com/FxQk4AMJvd
Akşener ise mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Karanlık işgal günlerinde Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'den yükselen o cesareti de, Pandemi döneminde kalplerimizi ağrıtan o özveriyi de, Nankör bir zihniyete rağmen gösterilen fedakârlığı da, Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız! #14MartTıpBayramı'mız kutlu olsun!"
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "2018’de söylemiştik, hep birlikte başardık. Şimdi de söylüyoruz. #Hiçbiryeregitmiyoruz. Daha yapacak çok işimiz var! Türkiye’nin yaralarını da saracağız" dedi.
Kaftancıoğlu’nun sosyal medyadan verdiği mesajların İstanbul’un çeşitli noktalarındaki reklam panolarına da asıldığı öğrenildi.
2018’de söylemiştik, hep birlikte başardık.— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) March 14, 2022
Şimdi de söylüyoruz. #Hiçbiryeregitmiyoruz.
Daha yapacak çok işimiz var!
Türkiye’nin yaralarını da saracağız.#AzKaldı #14MartTıpBayramı pic.twitter.com/4Q8Ww9QWDc
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