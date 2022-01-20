Taksim'de taksicilere ceza
Taksim’de trafik denetiminde taksicilere trafik polisleri tarafından ceza kesildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Taksim’de taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Kurallara uymayan 24 sürücüye toplam 16 bin 270 lira ceza kesilirken, 2 taksi de trafikten men edildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Taksim‘de taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde durdurulan taksilerin belgeleri kontrol edilirken bazı sürücülere ise kurallara uymadıkları gerekçesi ile ceza kesildi. 2 şoföre ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesilirken, kör plaka bulundurmak, levha ve işaretlere uymamak gibi çeşitli sebeplerden 24 sürücüye toplamda 16 bin 270 lira ceza kesildi. Denetim sonucunda 2 taksi ise bağlanıp çekici yardımı ile emniyet otoparkına götürüldü.
Video Haberler
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
En Çok Okunan Haberler
- DSÖ'den Covid-19 uyarısı
- Benzine büyük zam iddiası
- Kar yağışı etkili oldu: 67 köy yolu ulaşıma kapandı
- ABD'de patlama: Ölü ve yaralılar var
- Ortopedi uzmanından 'ayakkabı seçimi' uyarısı
- Bono'dan yıllar sonra itiraf
- Otoyolda 900 araç mahsur
- Çocukların yemek seçmesi koronavirüsle ilişkili mi?
- Şeker alımını azaltmanın 5 yolu
- BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!