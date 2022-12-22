Taksim'de tramvay atölyesinde 2 görevli mahsur kaldı
İstanbul Beyoğlu'nda sabah saatlerinde nostaljik tramvayın atölyesinde 2 işçi mahsur kaldı. Kapıyı açamayan görevliler itfaiye ekiplerini çağırdı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın tamir ve bakım atölyesinde mahsur kalan iki güvenlik görevlisini itfaiye ekipleri kurtardı.
Taksim’de nostaljik tramvay atölyesinde çalışan iki güvenlik görevlisi kapı kolunun kırılması nedeniyle sabah saat 07.00 sıralarında mahsur kaldı.
Kapıyı açamayan görevliler, itfaiyeden yardım istedi.
İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla pencere camından içeri girerek kapıyı açtı.
Kapının açılmasıyla görevliler içeri girdi.
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