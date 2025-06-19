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Takvim oluşturuldu... TÜRK-İŞ'ten 5 haftalık eylem planı!

Takvim oluşturuldu... TÜRK-İŞ'ten 5 haftalık eylem planı!

19.06.2025 15:49:00
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ANKA
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Takvim oluşturuldu... TÜRK-İŞ'ten 5 haftalık eylem planı!

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 81 ildeki sendika başkanlarıyla toplantı yaptı. Toplantıda alınan kararlara göre; TÜRK-İŞ, 5 haftalık bir eylem takvimi oluşturdu. Takvime göre, işçiler 81 ilin AKP il binaları önünde kitlesel basın açıklamasının yanı sıra iş yerlerinde bir günlük iş bırakma eylemi yapacak.

Kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü görüşmeleri sürerken, dün Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde düşük zam teklifini protesto eden TÜRK-İŞ, sürece dair yeni eylem planını tamamladı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın başkanlığında 81 ilin sendika başkanları, Ankara’da TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Tüm sendikaların ortak kararıyla talepler karşılık buluncaya kadar eylem takvimi oluşturuldu.

EYLEMLER 5 HAFTAYA YAYILACAK

Edilen bilgiye göre; TÜRK-İŞ’e bağlı işçiler, 5 hafta sürmesi planlanan eylem takvimini ilk haftasında bulundukları iş yerinin 500 metre yakınında buluşacak, ardından iş yeri kapısı önünde basın açıklaması yapacak. İkinci hafta ise, işbaşı yapıldıktan sonra 2 saatlik oturma eylemi ya da yarım gün iş bırakma eylemi yapılacak.

Eylemlerde üçüncü haftaya gelindiğinde ise; işçiler, mesai bitiminde iş yerini terk etmeme eylemi yapacak ve bu eylem sabaha kadar sürdürülecek. Dördüncü hafta da, 81 ilde AKP il binaları önünde kitlesel basın açıklamaları yapılacak. Eylem takviminin son haftasında ise, işçiler bir günlük iş bırakma eylemi yapacak.

İlgili Konular: #AKP #Türk-İş #EYLEM

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