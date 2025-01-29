Takvim’de flaş ayrılık: Ergün Diler’in görevine son verildi

Takvim gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler’in görevine son verildi.

Takvim’de flaş ayrılık: Ergün Diler’in görevine son verildi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2025 - 19:17

Edinilen bilgiye göre, Takvim gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler’in görevine son verildi. 

Verilen kararın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Diler’in yerine ekonomi müdürü Faruk Erdem’in getirildiği öğrenildi. 


Etiketler: #takvim #Ergün Diler

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