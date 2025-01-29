Takvim’de flaş ayrılık: Ergün Diler’in görevine son verildi
Takvim gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler’in görevine son verildi.
Edinilen bilgiye göre, Takvim gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler’in görevine son verildi.
Verilen kararın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Diler’in yerine ekonomi müdürü Faruk Erdem’in getirildiği öğrenildi.
Etiketler: #takvim #Ergün Diler
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