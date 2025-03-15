Tali yoldan çıkan araca çarpmamak için bariyerlere çarptı: Yaralılar var!

Alanya'da köprülü kavşak yan yola giren otomobil, karayoluna çıkan ve virajı geniş alan otomobile çarpmamak için köprülü kavşağın bariyerlerine çarptı. Kazaya neden olan otomobil durmayarak yoluna devam ederken, bariyerlerin hurdaya çevirdiği otomobilde bulunan 3 kişi feci kazayı büyük şans eseri yaralı olarak atlattı.

Tali yoldan çıkan araca çarpmamak için bariyerlere çarptı: Yaralılar var!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 15.03.2025 - 10:51

Antalya-Alanya D-400 Karayolu'nda Antalya istikametinden Alanya istikametine gidişte feci bir kaza yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Fatih Beyazer'in kullandığı cip, Sorgun-Otogar Köprülü kavşak yan yola girdiği sırada, Sorgun Mahallesi'nde 8088 Sokak'tan yan yola geniş kavisle dönmekte olan plaka ve sürücüsü belirlenemeyen otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek köprülü kavşağın girişinde bulunan çelik bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Beyazer ile otomobilde yolcu olarak bulunan Muğdat Kara ve Rıdvan Sofuoğlu yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.


Etiketler: #Antalya #bariyer #kavşak #kaza

İlgili Haberler

Malatya'da feci kaza: Yaralılar kurtarılamadı

Malatya'da feci kaza: Yaralılar kurtarılamadı
Amedsporlu futbolcu kazaya karıştı: 1 ağır yaralı

Amedsporlu futbolcu kazaya karıştı: 1 ağır yaralı
Zincirleme trafik kazası... 2'si polis 4 kişi yaralandı!

Zincirleme trafik kazası... 2'si polis 4 kişi yaralandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler