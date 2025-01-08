Tam 11 yıl sürdü: Marmaris'teki otel davası sonuçlandı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan denize sıfır dört yıldızlı bir otelin 11 yıldır devam eden davası dün sonuçlandı. Tahliye işlemleri gerçekleştirilerek mülk sahibi, otelini geri aldı.
Edinilen bilgiye göre, Siteler Mahallesi’nde yer alan otelin mülk sahibi O.B., kendisine ait 10 bin metrekarelik arsayı 2003 yılında yap-işlet-devret modeliyle 10 yıllığına turizmci E.K.’ye otel yapması için kiralamıştı.
Mülk sahibinin iddiasına göre, 2013 yılında kira süresi dolmasına rağmen işletmeci otelden ayrılmadı. Bu durum üzerine mülk sahibi O.B., işletmeci hakkında hukuk süreci başlattı.
DAVADA SONUÇ ÇIKTI
Geçen 11 yıllık süreçte mülk sahibine herhangi bir kira ödemesi yapılmadığı öne sürüldü. Hukuk mücadelesini kazanan O.B., dün avukatları, kolluk kuvvetleri ve icra memurları eşliğinde otelin tahliyesini sağladı.
Tahliye işlemi sonrası otel mülk sahibine devredilirken, 11 yıl boyunca ödenmediği iddia edilen kira bedelleriyle ilgili hukuki sürecin de başladığı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- PTT'ye silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı
- Trump'tan Erdoğan açıklaması
- İstanbul'da 'kar' için geri sayım başladı
- Feti Yıldız: Öcalan için bir tane şart var
- Roketsan mühendisinin ölümünde yeni ayrıntı
- Siyah çelenk bıraktılar, 'yakışmadı' dediler
- Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye'ye baskı' çağrısı
- Hüseyin Yücel resmen açıkladı!
- Wanda Nara sosyal medyadan adım attı Icardi reddetti!
- Tapu sahipleri dikkat: Başvurmayan hakkını kaybedecek!