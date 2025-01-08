Tam 11 yıl sürdü: Marmaris'teki otel davası sonuçlandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan denize sıfır dört yıldızlı bir otelin 11 yıldır devam eden davası dün sonuçlandı. Tahliye işlemleri gerçekleştirilerek mülk sahibi, otelini geri aldı.

Tam 11 yıl sürdü: Marmaris'teki otel davası sonuçlandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 15:23

Edinilen bilgiye göre, Siteler Mahallesi’nde yer alan otelin mülk sahibi O.B., kendisine ait 10 bin metrekarelik arsayı 2003 yılında yap-işlet-devret modeliyle 10 yıllığına turizmci E.K.’ye otel yapması için kiralamıştı.

Mülk sahibinin iddiasına göre, 2013 yılında kira süresi dolmasına rağmen işletmeci otelden ayrılmadı. Bu durum üzerine mülk sahibi O.B., işletmeci hakkında hukuk süreci başlattı.

DAVADA SONUÇ ÇIKTI

Geçen 11 yıllık süreçte mülk sahibine herhangi bir kira ödemesi yapılmadığı öne sürüldü. Hukuk mücadelesini kazanan O.B., dün avukatları, kolluk kuvvetleri ve icra memurları eşliğinde otelin tahliyesini sağladı.

Tahliye işlemi sonrası otel mülk sahibine devredilirken, 11 yıl boyunca ödenmediği iddia edilen kira bedelleriyle ilgili hukuki sürecin de başladığı öğrenildi.


Etiketler: #Marmaris #Otel

İlgili Haberler

Marmaris’te çocuklara orman eğitimi

Marmaris’te çocuklara orman eğitimi
Marmaris’te lodos ve sağanak yağış etkisi... Denizin rengini değiştirdi

Marmaris’te lodos ve sağanak yağış etkisi... Denizin rengini değiştirdi
Son günlerini bu evde geçirdi... Ferdi Tayfur'un Marmaris'teki evi görüntülendi

Son günlerini bu evde geçirdi... Ferdi Tayfur'un Marmaris'teki evi görüntülendi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler