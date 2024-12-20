Tam 8 ton 510 litre... Ağrı'da 'kaçak motorin' operasyonu: 1 gözaltı

Yayınlanma: 20.12.2024 - 12:18

Güncelleme: 20.12.2024 - 12:47

Ağrı’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarının deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Doğubayazıt ilçesinde C.K. isimli şahsın baraka tarzı işyeri ve eklentisinde arama yapıldı.

DEĞERİ 332 BİN TÜRK LİRASI

Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 332 bin Türk Lirası olan 8 ton 510 litre kaçak motorin ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.