‘Tanımadığınız kişilerden gelen linklere tıklamayın’
Son zamanlarda dijital mecralar üzerinden sosyal medya hesabı çalınması, kişisel verilere erişilmesi gibi olumsuzluklara yol açan dolandırıcılık olayları artış gösterdi.
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bu tarz
dolandırıcılıklardan korunmak için
alınması gereken önlemler hakkında
Cumhuriyet’e konuştu.
Kırık, mesajın kimden geldiğine
dikkat edilmesi gerektiğinin altını
çizerek “Tanımadığınız kişilerden
gelen linklere sakın tıklamayın.
Linkin üzerine fareyle gelip ama asla
tıklamadan gerçek adresini kontrol
edin” ifadelerini kullandı.
İki faktörlü doğrulamanın önemine
de vurgu yapan Kırık, “Sosyal
medya hesaplarınızda iki faktörlü
doğrulama kullanın. Bu, hesabınıza
giriş yaparken sadece şifre değil,
telefonunuza gelen bir kod gibi ek bir
güvenlik önlemi ekler” dedi.
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