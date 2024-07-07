‘Tanımadığınız kişilerden gelen linklere tıklamayın’

Yayınlanma: 07.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.07.2024 - 23:56

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bu tarz dolandırıcılıklardan korunmak için alınması gereken önlemler hakkında Cumhuriyet’e konuştu. Kırık, mesajın kimden geldiğine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek “Tanımadığınız kişilerden gelen linklere sakın tıklamayın. Linkin üzerine fareyle gelip ama asla tıklamadan gerçek adresini kontrol edin” ifadelerini kullandı. İki faktörlü doğrulamanın önemine de vurgu yapan Kırık, “Sosyal medya hesaplarınızda iki faktörlü doğrulama kullanın. Bu, hesabınıza giriş yaparken sadece şifre değil, telefonunuza gelen bir kod gibi ek bir güvenlik önlemi ekler” dedi.

