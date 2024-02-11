Murat Kurum'a destek olan Selim Temurci'ye Özcan'dan tepki: 'İlk seçimde CHP'yi sattınız'

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, İstanbul'da yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'u destekleyen sözler kullandı. Bunun üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Temurci'ye "Daha ilk seçimde, oy aldıkları CHP’yi sattılar" diye yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 14:05
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tv100'de dün akşam yayımlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programına Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin yerel seçimlerle ilgili sözleri damga vurdu.

Programda kendisine yöneltilen "Size göre Murat Kurum'un şansı mı daha yüksek Ekrem İmamoğlu'nun mu?" sorusuna cevap veren Temurci, "Murat Beyin önde olduğunu düşünüyorum" dedi. Temurci, "Ben Kadir Topbaş tarzı yaklaşımın İstanbul'un sorunlarına daha iyi geleceğini düşünüyorum. Bu konuda Murat Kurum'un daha önde olduğunu söylüyorum" şeklinde konuştu.

Kendisine yöneltilen "Size göre Murat Kurum'un şansı mı daha yüksek Ekrem İmamoğlu'nun mu?" sorusuna cevap veren Temurci, "Murat Beyin önde olduğunu düşünüyorum" dedi. Temurci, "Ben Kadir Topbaş tarzı yaklaşımın İstanbul'un sorunlarına daha iyi geleceğini düşünüyorum. Bu konuda Murat Kurum'un daha önde olduğunu söylüyorum. Daha ne söyleyeyim?" şeklinde konuştu.

TANJU ÖZCAN YANIT VERDİ

Bunun üzerine programın diğer konuklarından Tanju Özcan, Selim Temurci'nin CHP listesinden seçilerek göreve geldiğini hatırlatıp şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuşmaları duyunca baştan beri doğru söylediğimi anladım. Sayın Kılıçdaroğlu da benden helallik istemedi. Çünkü sayın Kılıçdaroğlu’nu kandırmışlar, oturtmuşlar 6’lı masanın başına, “Seni cumhurbaşkanı yapalım” demişler ama hiç de inanmamışlar. Siz CHP’de helal oylarıyla seçilirken, rozet takarken, ben Ankara’ya doğru 40 derecede yürüyüşteydim, biliyorsunuz değil mi? Dolayısıyla ben sayın Kılıçdaroğlu’nun avukatlığını yapmıyorum, yaptığı yanlışları söylüyorum. Bugün de sayın Kılıçdaroğlu’nun yanlış yaptığının en somut delili sayın milletvekilimizin sözleri. Daha ilk seçimde, oy aldıkları CHP’yi sattılar."


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