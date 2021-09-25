Tapulu arazisinden geçtiği iddiasıyla yola duvar ördürdü
Adana'da yaşayan Murat Kıran, evinin de içinde yer aldığı 335 metrekare tapulu arazisinden geçtiğini belirttiği yolu, duvar ördürerek kapattı.
Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi 45021 Sokak'taki evinin iki tarafından geçen yolun, kendi tapulu arsası üzerinde olduğunu iddia eden Murat Kıran, arsanın yol olarak kullanılan bölümünün, belediye tarafından istimlak edilerek, bedelinin ödenmesini talep etti.
Bugüne kadar beklediği sonuca ulaşamadığını belirten Kıran, birçok evi ana caddeye bağlayan yola duvar ördürdü; 2 metre yüksekliğindeki duvarın üst kısmına da çivi ve cam parçaları yerleştirdi. Duvarla yol, tamamen kapanırken, mağdur olanlar ise durumu Seyhan Belediyesi'ne bildirdi. Şikayet üzerine belediye yetkilileri, duvarın yıkılması için Murat Kıran'a tebligat gönderdi.
Kıran ise elinde yasal tüm evrakın bulunduğunu savunup, yıkım kararını durdurmak için idari mahkemeye suç duyurunda bulunacağını kaydetti. Kıran, yolun istimlak edilmemesi ya da imara açılmaması durumunda, evinin yanından geçen 2 sokağı da çitle kapatıp, olayı mahkemeye taşıyacağını söyledi.
Murat Kıran'ın eşi Vildan Kıran ise haklarını aradıklarını söyleyip, "Burada 335 metrekare arsamız var. Benim 3 kız çocuğum var. Boş arazi olmasına rağmen alkol ve uyuşturucu kullanan birçok kişi buradan geçiyor. Eşim belediyeye giderek durumu anlattı. Belediye buranın imara kapalı olduğunu, duvarı da yıkacağını söylüyor. Biz kendi hakkımız olan arsamızı istiyoruz. Benim tapulu olan arazimin üzerinden yol geçiyor. Çözüm bulsunlar. Bu insanlar neden mağdur olsun" dedi.
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