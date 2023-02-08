Tarifsiz acı... Cansız bedenler hastane bahçelerine ve spor salonlarına taşındı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 14:45

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 15:32

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yarattğı yıkımda can kaybı artıyor.

Yapılan son açıklamalara göre depremlerde, 8 bin 574 yurttaş hayatını kaybederken 49 bin 133 yurttaş da yaralandı.

Bazı kentlerde hastanelerin de büyük ölçüde yıkıma uğraması nedeniyle hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri hastane bahçelerine ve spor salonlarına götürüldü.

Reuters'ın paylaştığı fotoğraflar ise yakınlarını kaybeden yurttaşların yaşadığı tarifsiz acıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş'ta enkazlardan çıkartılan bazı yurttaşların cansız bedenleri, bölgedeki spor salonlarına getirildi.

Yakınlarının cenazelerini tespit etmek için spor salonlarına giden yurttaşlar, gözyaşlarına boğuldu.

Hatay Devlet Hastanesi'nde ise yurttaşların cansız bedenleri hastane önüne getirildi.

Reuters haber ajansının bu kareleri servis etmesinden sadece birkaç saat sonra AFAD'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

AFAD, depremde yaşamını ve kimliklendirmesi yapılamayanların cenazelerinin 24 saatlik bekleme süresinden sonra DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alınıp, dini vecibelere uygun defnedileceğini duyurdu.