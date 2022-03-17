Tarih ve saat verdi: Bursa Valiliği'nden yoğun kar yağışı uyarısı
Bursa Valiliği, yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji'nin açıklamasına göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Bursa Valiliği ise yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;
"Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, Bursa'nın kuzeyinde cuma günü öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı vardır. Hava koşulları sebebiyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Geçerlilik periyodu: 18 Mart 2022 saat 12.00 ile 23.00 arasındadır."
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