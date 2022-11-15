Tarihi caminin kubbesinde 'hırsızlığa' suçüstü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tarihi caminin kubbesindeki bakır levhaları söküp, çalmaya kalkışan 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.
Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 617 yıllık İzzet Bey Pınarbaşı Camisi'nde, 15 Kasım Salı saat 02.30 sıralarında; iki kişinin kubbedeki bakır levhalarını söktüğünü fark edenler, durumu polise bildirdi.
SUÇ KAYITLARI VAR
Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, cami çatısındaki Sinan Ö. (25) ile Alpay A.'yı (26) suçüstü yakaladı.
İnceleme yapan ekipler, kubbe kaplamalarının söküldüğünü tespit etti. 'Hırsızlık' suçundan sabıka kaydı bulunan 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Şüpheliler, ifadeleri için Emniyet'e götürüldü.
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