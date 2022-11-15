Tarihi caminin kubbesinde 'hırsızlığa' suçüstü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tarihi caminin kubbesindeki bakır levhaları söküp, çalmaya kalkışan 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.

DHA
15 Kasım 2022 Salı, 10:16
Tarihi caminin kubbesinde 'hırsızlığa' suçüstü
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Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 617 yıllık İzzet Bey Pınarbaşı Camisi'nde, 15 Kasım Salı saat 02.30 sıralarında; iki kişinin kubbedeki bakır levhalarını söktüğünü fark edenler, durumu polise bildirdi.

SUÇ KAYITLARI VAR

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, cami çatısındaki Sinan Ö. (25) ile Alpay A.'yı (26) suçüstü yakaladı.

İnceleme yapan ekipler, kubbe kaplamalarının söküldüğünü tespit etti. 'Hırsızlık' suçundan sabıka kaydı bulunan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri için Emniyet'e götürüldü.


tarihi Cami kubbe

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