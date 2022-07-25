Tarım araçları çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 'patpat' diye tabir edilen 2 tarım aracının çarpıştığı kazada Şefika Ö. yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Şuhut ilçesinde sabah saatlerinde Ali Ö. yönetimindeki patpat ile Musa Özçelik’in kullandığı patpat, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
BİR KİŞİ KURTARILAMADI
Kazada araçlarda bulunan Musa Ö., Zeliha Ç., Cemile Ç., Melike Ç. ile Hasan, Ela ve Döndü Ö. yaralanırken, Şefika Ö. ise yaşamını yitirdi. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Afyonkarahisar’daki hastanelere götürülüp tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.
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