Tarım araçları çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 'patpat' diye tabir edilen 2 tarım aracının çarpıştığı kazada Şefika Ö. yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

DHA
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:50
Tarım araçları çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
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Şuhut ilçesinde sabah saatlerinde Ali Ö. yönetimindeki patpat ile Musa Özçelik’in kullandığı patpat, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

BİR KİŞİ KURTARILAMADI

Kazada araçlarda bulunan Musa Ö., Zeliha Ç., Cemile Ç., Melike Ç. ile Hasan, Ela ve Döndü Ö. yaralanırken, Şefika Ö. ise yaşamını yitirdi. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Afyonkarahisar’daki hastanelere götürülüp tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.


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