TCDD işçi alımı başladı mı? TCDD işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

26 Aralık 2022 Pazartesi, 13:12

TCDD TAŞIMACILIK AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 100 Daimi İşçi Alımı Yapılacak. İlana başvurular İŞKUR üzerindne yapılacak.

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞLADI MI?

Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 26.12.2022-30.12.2022 tarihleri arasında yapılacak.

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sadece 18-35 yaş arası ve sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek.

Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, mnbeceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

HANGİ POZİSYONLARA İŞÇİ ALINACAK?

Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçiliği,

Lokomotif Tamircisi, Motor Tamircisi,

Kaynakçı, Elektronik İşçiliği,

Vagon İmal veTamircisi,

Elektrikçi,

Mekanik Vasıta Tesis,

Tren Teşkil İşçisi