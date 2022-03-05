Tarım Bakanlığı bürokratlarına FETÖ gözaltısı

05 Mart 2022 Cumartesi, 00:29

Tarım Bakanlığı, MİT Başkanlığı'nın yaptığı tespitler sonrası geçen Aralık ayında üst düzey bir bürokratı görevden almış, Ankara Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, soruşturma kapsamında Başsavcılık dün operasyon düğmesine basarak 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyeti, 7’si aktif görevde, 1’i açığa alınmış, 1’i ise ihraç edilmiş 9 kişi ile özel sektörde çalışan bir kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin Tarım Bakanlığında baş müfettiş ve müfettiş olarak görev yaptığı, 2 kişinin iç denetçi, bir kişinin uzman, bir kişinin de müdür yardımcısı görevinde bulunduğu öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önceki gece Resmi Gazete’de yayımlanan sürpriz bir kararla AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmış, Pakdemirli’nin yerine Vahit Kirişçi atanmıştı.