Megastar Tarkan, kızı Liya'nın ilk okul gününü paylaştı: 'Zaman çok hızlı akıyor...'
Şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesabından kızı Liya'nın okula başladığı ilk günün fotoğrafını paylaştı.
Ünlü şarkıcı Tarkan, 2016 yılında evlenmiş, 2018'de baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Tarkan’ın kızı Liya, okul hayatına adım attı. Şarkıcı, kızının okula başladığı anı sosyal medya hesabından paylaştı.
Tarkan, paylaşımında, "Kızımızın bugün ilk okul günü… Hem sevinç hem de hüzün yaşıyoruz. Zaman çok hızlı akıyor ve çocuklar çok çabuk büyüyor" ifadelerine yer verdi.
Tarkan, paylaşımında anne ve babalara, çocuklarının eğitim sürecinde her zaman destekleyici ve sabırlı olmaları gerektiğini hatırlatarak, "Seni çok seviyoruz Liya’mız, her zaman yanında olacağız" dedi.
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