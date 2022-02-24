Tarkan'dan Türkiye'nin gündemine oturan 'Geççek' şarkısına ilişkin ilk açıklama

24 Şubat 2022 Perşembe, 17:33

Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkısı Geççek'i 17 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00’de dinleyicilerle buluşturdu. ‘Geççek’ şarkısının sözleri ve klibi yayımlandıktan bir süre sonra Twitter’da gündem oldu. #Tarkan ve #Geççek etiketileri, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti. Sosyal medyada söz konusu şarkı için "Tarkan milyonlara tercüman olmuş" yorumu yapıldı.

Birçok insan, şarkıda yer alan sözlerin politik anlamlar taşıdığını düşündüklerini ifade etti.

Tarkan, şarkıdaki sözler gerekçe gösterilerek iktidara yakın isimler tarafından hedef alınırken; 'Geççek', aralarında siyasi ve ünlü isimlerin de dahil olduğu birçok kişi tarafından beğenildi.

Tarkan, Türkiye'nin gündemine oturan "Geççek" adlı şarkısıyla ilgili sosyal medya hesabından ilk kez açıklama yaptı.





"NE KADAR MUTLU OLDUM ANLATAMAM"

Tarkan Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Merhaba, geçen hafta bugün sizlerle buluşan Geççek ve klibini sevmenize ne kadar mutlu oldum anlatamam. Sevginiz, ilginiz, desteğiniz ve bana yolladığını o güzel mesajlarınız için çok teşekkürler. Ben de sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız."