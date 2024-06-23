Tarla sulamaya giden çiftçinin cesedi bulundu

Osmaniye’de sabah evden tarlasını sulamak için çıkan Murat Uludağ’ın yol kenarında cesedi bulundu.

İHA
Yayınlanma: 23.06.2024 - 10:43
Tarla sulamaya giden çiftçinin cesedi bulundu
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Olay, sabah saatlerinde Düziçi ilçesi Alibozlu köyünde meydana geldi. Yol kenarında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Murat Uludağ’ın (53) hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Uludağ’ın sabah evden tarladaki mısırları sulamak için çıktığı öğrenildi.

Murat Uludağ’ın cenazesi incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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