Tarla sürerken silahlı saldırıya uğradı: 1 ölü, 1 yaralı!
Hazro ilçesinde tarla sürerken silahlı saldırıya uğrayan M.K. hayatını kaybetti, K.K. ise yaralandı. Zanlıyı arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Diyarbakır'ın Hazro ilçesine bağlı Köşk mezrasında S.K. (45), aralarında husumet bulunduğu öğrenilen akrabaları M.K. (56) ile K.K.'ye (35) tarla sürdükleri sırada uzun namlulu silahla ateş etti.
Silahlı saldırıda M.K. ile K.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan M.K. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hazro Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
ZANLI ARANIYOR!
K.K. ise, Kocaköy Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri saldırının ardından kaçan S.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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