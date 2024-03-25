Tarlada çalışan çiftçi kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
Denizli’de tarlasına çalışmaya giden 65 yaşındaki adam traktörün üstünde kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.
Çivril ilçesi Karabedirler Mahallesi'nde Nureddin Deli tarlasında çift sürdüğü sırada kalp krizi geçirdi.
Traktörün üstündeki adamın fenalaştığını gören arkadaşlarının ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nureddin Deli’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yapılan incelemelerin ardından Deli’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çivril Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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