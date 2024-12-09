Tarlada çalışırken fenalaştı: Hayatını kaybetti!
Bursa’nın İnegöl ilçesinde tarlasında çalışırken fenalaşan adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Muratbey Mahallesi’ndeki tarlasına giden Abdullah Güven (53) çalışmaya başladı.
O sırada fenalaşan adam yere yığıldı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi.
Kalbi duran adama kalp masajı yapan sağlık ekipleri, Güven’i ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Güven, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: #Bursa #Tarla #hayatını kaybetti
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