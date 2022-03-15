Tarsus'ta 'bar' cinayeti: 8 kişi gözaltına alındı
Mersin’in Tarsus ilçesinde A.T. adlı kişi, bir barda tartıştığı kişiler tarafından önce darp edildi, daha sonra ise kesici aletle öldürüldü. Cinayetle ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus’ta bara müşteri olarak gelen A.T. isimli şahıs, iş yeri sahibi ve çalışanlarla tartıştı. Olay sonrası işyerinden ayrılan şahıs, gece saatlerinden tekrar geri geldi. Bu sefer iş yerinde bulunanlar tarafından Ali Menteşeoğlu Caddesi üzerinden kovalanan şahıs, önce darp edildi ardından ise kesici aletle vurularak, öldürüldü.
Bunun üzerine çalışma başlatan Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bora Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda F.G. isimli şahsın A.T.’yi yol üzerinde kesici aletle yaralayarak uzaklaştığı, işyeri çalışanları A.K. ve M.K.’nin de A.T.’yi darp ettiği tespit edildi. Bunun üzerine olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramalarda 1 kesici alet ile 1 tabanca ele geçirdi.
Şüphelilerin yapılan incelemesinde F.G., A.K. ve M.K.’nin kasten aralama, yağma ve genel güvenliği tehlikeye sokma suçlarından kayıtları olduğu belirlendi.
Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan F.G. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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