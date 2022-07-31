Barbun Dolması malzemeleri nelerdir? Barbunya Dolması nasıl yapılır? Barbun Dolması tarifi...

31 Temmuz 2022 Pazar, 11:40

Genellikle sade bir şekilde kızartarak hazırladımız barbun balığının dolma olarak sunulduğu yemek Barbun Dolması, hem diyette olanlar hem de farklı bir lezzet arayanlar için ideal. İşte meşhur Barbun Dolması tarifi...

BARBUN DOLMASI MALZEMELERİ NELERDİR?



50 gram tereyağı

1 kilogram barbunya

2 tane kırmızı biber

1 adet kereviz

1 adet havuç

2 orta boy domates

2 tane sivri biber

1 adet marul

3 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

3 dilim limon

2 su bardağı su

Biberiye ve taze kekik

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber



BARBUN DOLMASI TARİFİ

