Barbun Dolması malzemeleri nelerdir? Barbunya Dolması nasıl yapılır? Barbun Dolması tarifi...

Halk arasında barbun olarak bilinen barbunya balığının çok farklı bir tarifi olan Barbunya Dolması lezzeti ve besin değerleriyle oldukça aranan bir lezzet olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Barbun Dolması malzemeleri nelerdir? Barbunya Dolması nasıl yapılır? Barbun Dolması tarifi...

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2022 Pazar, 11:40
Barbun Dolması malzemeleri nelerdir? Barbunya Dolması nasıl yapılır? Barbun Dolması tarifi...
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Genellikle sade bir şekilde kızartarak hazırladımız barbun balığının dolma olarak sunulduğu yemek Barbun Dolması, hem diyette olanlar hem de farklı bir lezzet arayanlar için ideal. İşte meşhur Barbun Dolması tarifi...

BARBUN DOLMASI MALZEMELERİ NELERDİR?

  • 50 gram tereyağı
  • 1 kilogram barbunya
  • 2 tane kırmızı biber
  • 1 adet kereviz 
  • 1 adet havuç
  • 2 orta boy domates
  • 2 tane sivri biber
  • 1 adet marul
  • 3 dal taze soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • 3 dilim limon
  • 2 su bardağı su
  • Biberiye ve taze kekik
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı karabiber

BARBUN DOLMASI TARİFİ

  • Balığı temizleyip, bol suyla yıkayın.
  • Tereyağını bir tencerede eritin.
  • Eriyen yağa halka doğranmış kırmızı biber, rendelenmiş kereviz ile havuç, dörde bölünmüş domates, iri kıyılmış taze soğan, marul yaprakları, maydanoz, limon dilimi ve suyu ekleyin.
  • Sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
  • Daha sonra temizlenmiş balıkların içine pişen malzemeleri doldurun.
  • Biberiye, taze kekik, tuz ve karabiber katıp, 180 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika daha pişirin.

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