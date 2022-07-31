Sakala Çarpan Çorbası malzemeleri neler? Sakala Çarpan Çorbası nasıl yapılır, kaç kalori? Sakala Çarpan Çorbası tarifi...

Türk mutfağına özgü çorba olan Sakala Çarpan Çorbası, erişte ve mercimeğin başrolde olduğu salçalı bir çorbadır. Oldukça pratik, sağlıklı ve doyurucu olan bir çorba, lezzetiyle merak edilen tarifler arasında. Peki, Sakala Çarpan Çorbası malzemeleri neler? Sakala Çarpan Çorbası nasıl yapılır, kaç kalori? Sakala Çarpan Çorbası tarifi...

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2022 Pazar, 11:13
Sakala Çarpan Çorbası malzemeleri neler? Sakala Çarpan Çorbası nasıl yapılır, kaç kalori? Sakala Çarpan Çorbası tarifi...
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Anadolu'nun birçok yöresinde farklı adlarla ancak çok benzer tariflerle karşımıza çıkan Sakala Çarpan Çorbası, bu sıralar revaçta olan tarifler arasında. İşte meşhur çorbanın tarifi...

SAKALA ÇARPAN ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

  • 2 tane orta boy soğan
  • 4 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı yeşil mercimek
  • 1 su bardağı erişte (tercihen ev eriştesi)
  • 3 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 2 litre tavuk suyu
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • Yarım tatlı kaşığı karabiber

SAKALA ÇARPAN ÇORBASI TARİFİ

  1. Tereyağını derin bir tencereye alın ve minik küpler halinde doğradığınız soğanı ilave edip sotelemeye başlayın.
  2. Soğanlar sotelendikten sonra domates salçası ve biber salçasını da ilave edip, kavurun.
  3. Ardından yeşil mercimekleri tencereye alıp, tavuk suyunu tencereye dökün.
  4. Tuz, karabiber ve pul biberi de ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte pişirin.
  5. Yeşil mercimekler pişmeye yakın erişteyi tencereye alın ve kapağını kapatın.
  6. Bütün malzemelerin yumuşadığından emin olduktan sonra ocaktan alın
  7. 5 dakika dinlendirin ve sıcak olarak servis edin.

SAKALA ÇARPAN ÇORBASI KAÇ KALORİ?

Bu çorbanın 100 gramında 94 kalori bulunmaktadır. 1 porsiyon (200 gr) Sakala Çarpan Çorbası 188 kaloridir. Çorbanın 100 gramı 7.63 gram karbonhidrat, 4.6 gram protein, 4.45 gram yağ, 3.66 gram lif içermektedir.


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