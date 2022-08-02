Çiğ börek malzemeleri nelerdir? Çiğ börek nasıl yapılır? Çiğ börek kaç kalori? Çıtır çıtır çiğ börek tarifi...
Eskişehir’e göç eden Kırım Türklerinin geleneksel lezzetlerinden, Tatar dilinde ’nefis, güzel’ anlamındaki ’çi’ adıyla yapılan börek, kentin en meşhur tatlarından. Çiğ börek malzemeleri nelerdir? Çiğ börek nasıl yapılır? Çiğ börek kaç kalori? Çıtır çıtır çiğ börek tarifi...
Türkiye’de geçmişi en az 250 yıla dayanan 'çiğ börek' (çibörek), Eskişehir’e göç eden Kırım Türkleri dolayısıyla, şehrin en eşsiz lezzetleri arasında yer alıyor. Pratik ve lezzetli bir tarif olan çiğ börek tarifi için gereken tüm bilgileri Cumhuriyet okurları için derledik. İşte çiğ börek tarifi ve önemli noktaları...
ÇİĞ BÖREK MALZEMELERİ NELERDİR?
Hamuru için;
- 3, 5 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Aldığı kadar un.
İç harcı için;
- 150 gram dana kıyma
- 2 orta boy patates
- 1 orta boy soğan
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 çay kaşığı tuz
- 3 yemek kaşığı su
- 1 yemek kaşığı zeytin yağı
Kızartmak için;
- 1 Kase sıvı yağ
ÇİĞ BÖREK NASIL YAPILIR?
- Hamuru güzelce yoğurup, bezelere ayırın.
- İç harcı için patatesleri rendeleyin. Soğanı ince ince doğrayın.
- İç harcını hazırlamak için ayrı bir karıştırma kabının içine kıymayı aktarıp üzerine soğanı ekleyin.
- Daha sonra tuzu, karabiberi ve zeytinyağını ekleyip karıştırın .
- 3 yemek kaşığı kadarda su ekleyerek, tekrar karıştırın.
- Beze yaptığımız hamurumuzu merdane ve un yardımı ile açalım .
- Daha sonra açtığımız hamurun yarısına iç harcından koyalım ve yarıdan kapatıp uçlarına parmaklarımızda bastırıp kapatalım.
- Kızgın yağda kızartıp servis edelim.
- Afiyet olsun.
ÇİĞ BÖREK KAÇ KALORİ?
Orta boy bir adet çiğ börek: 264 kalori. 140 gramlık bir porsiyon çiğ börek: 528 kalori.
ÇİĞ BÖREK PÜF NOKTALARI
- Çiğ börek hamurunu hazırlarken çok yumuşak olmamasına, hafif sert bir yapıda olmasına dikkat edin.
- Eğer ilk defa çiğ börek yapıyorsanız, büyük ihtimal yağ çekecektir. Birçok tarifte yazmaz ancak henüz yapılış aşamasında hamuruna ilave edeceğiniz yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar sirke sizi yağ çekme sorunundan uzak tutuyor.
- İç harcın içine su eklemeyi asla ihmal etmeyin. Bu sayede böreğinizin içi sulu kalır.
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