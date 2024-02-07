Tartışma silahlı kavgaya döndü... 1 kişi yaralandı!

Atakum ilçesinde T.E.T. ile U.D. adlı kişiler arasındaki tartışma silahlı kavgaya döndü. Kavgada vurulan T.E.T., hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 10:34
Tartışma silahlı kavgaya döndü... 1 kişi yaralandı!
Abone Ol google-news

Samsun'un merkez Atakum ilçesine bağlı Denizevleri Mahallesi Karayolları Kavşağı'nda T.E.T. (23) ile U.D. (24) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada U.D., tüfekle ateş ettiği T.E.T.'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAÇAN ZANLI YAKALANDI!

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı kısa sürede suç aleti tüfekle yakaladı.


kavga haberleri Samsun haberleri silah haberleri tartışma haberleri yaralı haberleri

İlgili Haberler

Kuzenlerin silahlı kavgası: Başından vurulan 10 yaşındaki Nazım hayatını kaybetti

Kuzenlerin silahlı kavgası: Başından vurulan 10 yaşındaki Nazım hayatını kaybetti
Restoran çıkışı iki grup arasında silahlı kavga: Yaralı var!

Restoran çıkışı iki grup arasında silahlı kavga: Yaralı var!
Akraba iki aile arasında silahlı kavga: Çok sayıda kişi yaralandı!

Akraba iki aile arasında silahlı kavga: Çok sayıda kişi yaralandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon