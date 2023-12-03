Tartışmalı isim 'Cendere'de anlatıldı

Yayınlanma: 03.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.12.2023 - 03:12

Pelikan oluşumunun ilk kez dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nu istifaya götüren metin ile tanındığı anlatılan kitapta, “1 Mayıs 2016 da yayımlanan ve ‘Pelikan Dosyası’ adını taşıyan bildirinin hedefi Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekibiydi. AKP içinden yazıldığı aşikâr olan ve Davutoğlu’nu Erdoğan karşısında kendi hizbini örgütlemekle suçlayan bildiriyi yazanların ‘Pelikan’ göndermesi nedeniyle bu gruba ‘Pelikancılar’ dendi” ifadelerine yer verildi.

ORTAK ÖZELLİKLERİ

Pelikan grubunun ortak özelliklerinden en önemlilerinin FETÖ ile içli dışlı geçmişleri ve Kemalizm düşmanlıkları olduğuna dikkat çekildi.

Kitapta özetle şu bilgilere yer verildi:

“Fatih Tezcan gibi dirsek temasında olduğu adamları sosyal medyada Atatürk’e hakaret ederken, televizyonlarda da Selman Öğüt gibi mensupları Atatürk’ü ve Atatürkçüleri hedef alıyordu. Selman Öğüt, Pelikancıların merkez üssü Bosphorus Global’in başındaki Süheyb Öğüt’ün kardeşiydi. Pelikancıların önde gelen isimlerinden biriydi. Söz konusu tartışma bir anda Öğüt kardeşlerin FETÖ geçmişlerinin irdelemesine evrildi. Öğüt kardeşlerin babası Salim Öğüt, FETÖ’ye yakınlığıyla biliniyordu. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Salim Öğüt, 1 Kasım 2010 tarihinde FETÖ’nün yayın organı Mehtap TV’de yayımlanan ‘Günışığı’ programına konuk olmuş ve canlı yayında kalp krizi geçirmişti. Salim Öğüt, 2012 yılında hayatını kaybetmişti.”

FETÖ lideri Fethullah Gülen’in, Salim Öğüt’ün yaşamını yitirmesinin ardından taziye mesajı yayımlamıştı.