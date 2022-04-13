Tartışmalı isim Pervin Töre yeni görevi belli oldu
Muğla İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaparken okul müdürlerine baskı uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen ve yaklaşık 10 aydır aktif bir görevde olmayan Pervin Töre, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü olarak işe başladığı ortaya çıktı.
Okul müdürlerine baskı uyguladığı iddiaları ile gündeme gelen Pervin Töre’ye yeni görev verildi. Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Baş, geçen 8 Eylül 2020’de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Baş’ın kalp krizi geçirmesinin arkasında, dönemin İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından “enstitüye sınavla alınacak kişilerin listesinde usulsüzlük yapmadığı için istifa et baskısına maruz kalmasının olduğu” iddia edildi. Söz konusu sınava ilişkin inceleme başlatılırken Töre hakkında “taksirle ölüme sebebiyet vermek” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Cumhuriyet, Töre hakkında 2016’da, FETÖ/PDY kapsamında soruşturma açıldığını da 21 Eylül 2020’de “Tartışılan müdür dokunulmaz çıktı” manşetiyle duyurdu. Gelişmeler üzerine Töre, haziranda görevden alınarak merkeze çekildi. Yaklaşık 10 aydır aktif bir görevde olmayan Töre’nin, önceki gün Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladığı ortaya çıktı.
TACİZ TARTIŞMASI
Cumhuriyet; Eskişehir’de bir ortaokulda müdürlük yaparken eski bir kız öğrencisini kaçırdığı iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan ve hakkında soruşturma açılan Mustafa K’nin, daha sonra biri imam hatip olmak üzere iki farklı ortaokula aynı anda müdür olarak atandığını; müdürlük yaptığı imam hatip ortaokulundaki kız öğrencilerin taciz iddiası üzerine gözaltına alınarak tutuklandığını gündeme getirmişti. Tepki çeken olayın ardından Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt görevinden alınmıştı. Cırıt’ın yerine Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, geçici olarak görevlendirilmişti.
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