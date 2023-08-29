Tartıştığı 21 yaşındaki genci tabanca ile sırtından vurdu

Afyonkarahisar’da bir şahıs tartıştığı 21 yaşındaki genci tabanca ile sırtından vurdu.

İHA
Yayınlanma: 29.08.2023 - 14:07
Tartıştığı 21 yaşındaki genci tabanca ile sırtından vurdu
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Sandıklı ilçesi Kınık köyünde, aracı ile seyir halinde olan S.Ü.’nün (28) önünü H.K. (21) isimli şahıs aracı ile kesti. Şahıslar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ü., yanındaki tabanca ile H.K’ya ateş açtı. H.K., açılan ateşte sırtından ağır yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler H.K.’yı ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

GÖZALTILAR VAR

Bölgeye gelen jandarma ekipleri ise yaptıkları inceleme sonrası S.Ü., ile birlikte K.Ü. (41), N.Ü. (68), H.G. (62) ve S.Ü. (34) isimli şahsı gözaltına aldı.

Hastaneye kaldırılan H.K.’nın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, gözaltına alınan şahısların ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.


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acil servis 112 Acil afyonkarahisar

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