Tartıştığı annesine ateş açtı; araya giren kardeşini öldürdü
Erzurum'da yaşayan Mustafa Ağdaş, tartıştığı annesi ve kardeşini tüfekle vurdu.
Olay, 18 Şubat'ta saat 21.00 sıralarında Palandöken ilçesi, Müftü Solakzade Mahallesi'nde bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi.
İddiaya göre, Mustafa Ağdaş, annesi Esragül Aciçimen ile tartışmaya başladı. Mustafa Ağdaş, eline aldığı av tüfeğini annesine doğrulttu. Bu sırada odadaki kardeşi Yahya Ağdaş, annesinin önüne geçti. Anne ile oğlu ateşlenen tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı.
İhbarla gelen sağlık ekipleri, anne ile oğlunu Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Yahya Ağdaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Esragül Aciçimen'in ise hayati tehlikesi sürüyor.
Kardeşi ve annesini vurduktan sonra polise teslim olan Mustafa Ağdaş, ilk ifadesinde olayın kaza ile olduğunu söylediği belirtildi.
Bu arada Yahya Ağdaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
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