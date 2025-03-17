Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Amasya'da Recep Tayyip Gedizli tartıştığı arkadaşı M.E. tarafından evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan M.E., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
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DHA
Yayınlanma: 17.03.2025 - 18:37

Olay saat 15.30 sıralarında Kirazlıdere Mahallesi'nde meydana geldi.

28 yaşındaki Recep Tayyip Gedizli ile 17 yaşındaki arkadaşı M.E. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. M.E., yanında getirdiği bıçakla Gedizli'yi karnından bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Recep Tayyip Gedizli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan M.E., üzerindeki suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalandı. Gedizli’nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Amasya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. M.E. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. 


Etiketler: #amasya #Devlet hastanesi #gözaltı

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