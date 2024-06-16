Tartıştığı dayısının damadını av tüfeği ile öldürdü

Denizli’de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada dayısının damadını av tüfeği ile öldürdü.

İHA
Yayınlanma: 16.06.2024 - 17:46
Tartıştığı dayısının damadını av tüfeği ile öldürdü
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Çal ilçesi Kocaköy Mahallesi'nde Hasan Kavak, dayısının damadı Seyfi İpşir ile aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kavak, yanında bulunan av tüfeği ile İpşir’e ateş açtı. Kurşunların hedefi olan İpşir, olay yerinde yaşamını yitirirken, cinayet zanlısı ise olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Seyfi İpşir’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli Hasan Kavak ise jandarma ekipleri tarafından kısa sürede ormanlık alan içerisinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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