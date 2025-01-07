Tartıştığı eşinin saklandığı evi bıçakla bastı! Kadın pencereden atladı, saldırgan koca gözaltında
Konya'nın Seydişehir ilçesinde eşinin tehditleri üzerine ikinci kattaki evin penceresinden atlayan Canan S. yaralandı. Eşi Ahmet S. ise olay sonrası gözaltına alındı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Canan S. ile Ahmet S. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, Canan S.'nin evi terk etmesiyle sonuçlandı. Yakındaki teyzesinin evine sığınan kadını takip eden Ahmet S., elindeki bıçakla eve girmeye çalıştı. Panik ve korku yaşayan Canan S., 2'nci kattaki evin penceresinden atladı.
Pencereden düşerek yaralanan Canan S., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
Çevredekilerin tepkisi üzerine olay yerinden kaçan Ahmet S., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
Etiketler: #konya #Saldırgan
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