Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu sezonu açtı

Yayınlanma: 19.09.2024 - 17:42

Güncelleme: 19.09.2024 - 17:42

Babası için adalet mücadelesi veren ‘Umut’un hikayesini anlatan ‘Taş Kâğıt Makas: Hayatın Oyunu’, yeni bölümüyle sezonu açtı. Yaşadıkları adaletsizliklere rağmen aşklarından ödün vermeyen Alev-Umut çiftinin bebeklerini kaybettiği yeni bölüm, izleyenleri üzdü.

Alev’in tüm ısrarlarına rağmen Adem’in yanında yer almayı tercih eden Umut, gerçeğin ortaya çıkması için savcı Arhan ile iş birliği yaptı. Arhan ise bu işin peşini bırakmayacağını söyledi. Polis ile birlikte Fecir Emirkıran’ın kapısına dayanan Arhan’ın aslında Emirkıranların adamı olduğu ortaya çıktı.

AVUKAT GÜNEŞ MERAK UYANDIRDI

Hande Doğandemir’in canlandırdığı ‘Avukat Güneş’ karakteri de ilk kez dizide rol aldı. Öldürülen Cengiz’in avukatı olan Avukat Güneş Evliyagil, Adem’in tutuklanması için elinden geleni yaptı. Avukat Güneş’in gerçekte kim olduğu ise dizinin ilerleyen bölümlerinde cevap bulacak.

MERDİVENDEN DÜŞTÜ

Zorluklara birlikte göğüs geren Alev ve Umut, bebek bekleyen bir çift olarak seyirci karşısına çıktı. Alev, dava yüzünden can güvenliklerinin olmadığını Umut’a anlatmaya çalışsa da başarılı olamadı ve çift büyük bir dramla karşı karşıya kaldı. Savcı Arhan’ın kurduğu komplo sonucu merdivenden düşerek bebeğini kaybeden Alev’in o anları izleyenleri hüzne boğdu.

‘SONUNDA ÖLÜM DE OLSA DURMAK YOK ARTIK’

Taş Kâğıt Makas’ın 16’ncı bölümünden bir tanıtım filmi de yayınlandı. 16’ncı bölümde adalet arayışı devam eden Umut’un, Alev’le arasındaki ipler kopma noktasına gelirken Fecir’in “Kendi çocuğunu koruyamayan adam bizi koruyacak, adalet sağlayacak…” sözleri Umut’un sabrını taşıracak. Güneş’in “bunca zamandır kaçtığın için pişman olmayacak mısın?” Sorusu ve harun’dan dna testi yaptırmasını istemesi de dikkatleri çekecek.

USTA İSİMLER KADRODA

Dizinin bu sezonki kadrosunda; Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Hande Doğandemir, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Berk Bakioğlu, Selim Galip, Eylem Yıldız, Meriç Rakalar, Mustafa Konak, Buse Sezen ve Atsız Karaduman ve Uraz Kaygılaroğlu gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.