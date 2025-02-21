Taş parçalarının altında kalacaktı! İstinat duvarı çöktü, 30 saniyeyle kurtuldu

Yayınlanma: 21.02.2025 - 16:20

Güncelleme: 21.02.2025 - 16:23

Ortahisar ilçesine bağlı İnönü Mahallesi’ndeki İlkadım Sokak’ta, Adel Apartmanı’nda 14.26 sıralarında binanın yanında bulunan istinat duvarı çöktü. Çökmenin etkisiyle park halinde bulunan iki otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Bir aracın büyük bir bölümü toprak ve taş parçalarının altında kalarak kullanılmaz hale gelirken, şans eseri olayda kimse yaralanmadı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan çalışmada göçük altında kimsenin olmadığı tespit edilirken, istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde bina yöneticisi Cengiz Karslıoğlu’nun 30 saniye ile toprak ve taş parçalarının altında kalmaktan kurtulduğu görüldü.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Saniyelerle kurtulan bina yöneticisi Cengiz Karslıoğlu (55), görüntüleri izlediğinde tüylerinin diken diken olduğunu belirterek, "Görüntüleri yeni izledim. Tüylerim diken diken oldu. 1-2 saniye ile kurtarmışız. Benim aracım tam ortadaydı. Aracıma binerek çıkmıştım. Peşinden çökme olmuş. Aynı sıkıntı yan binada da var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Annemi alıp gideceğim. Burada onu saklayamam. Burası şu an risk halinde. Saniyelerle kurtulmuşum. Verilmiş veya verilecek sadakamız varmış" dedi.

"ARACIMIN ÇOK KÖTÜ DURUMDA OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Apartman sakinlerinden Muzaffer Demir ise aracında maddi hasar meydana geldiğini dile getirerek, "2 saat önce aracımın üstünde kar vardı. Onu temizledikten sonra eve çıktım. 2 saat sonra büyük bir ses çıktı ve sarsıldık. Evin önüne geldiğimde aracımın çok kötü durumda olduğunu gördüm. Çok üzgünüz. Çökme esnasında dışarıda kimse yoktu. Çökmeden önce bina yöneticimiz çıkmış. 1 yıl önce de karşı duvarda olmuştu. Diğer aracımın üstüne ağaç düşmüştü. Bu yıl da bunu yaşadık" ifadelerini kullandı.