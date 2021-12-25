Tasarruf ısrarı can aldı

25 Aralık 2021 Cumartesi, 02:00

Cumhuriyet’in gündeme getirdiği, bakanlığın tasarruf edildiği gerekçesiyle uygulanmasında ısrarcı olduğu yaz saati uygulaması nedeniyle özellikle Türkiye’nin batı kesimlerinde milyonlarca öğrenci hava aydınlanmadan, karanlıkta evden çıkmak ve hatta derslere girmek zorunda kalıyor. Önceki gün yaşanan bir trafik kazası ise uygulamanın sorunlu yapısını yeniden tartışmaya açtı. İstanbul Başakşehir’deki TOKİ Kayaşehir Mevlana İlkokulu 4. sınıf öğrencisi İbrahim Arda Oruç ve onu okula bırakmak üzere eşlik eden annesi, okulun önünde trafik kazası geçirdi. Bir aracın çarpması sonucu Oruç yaşamını yitirirken annesi ise yaralandı.

‘MECBURİYETİN FATURASI’

Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Oruç ve annesine çarpan aracın sürücüsünün ilk ifadesinde “Karanlıktı, görmedim” dediğinin iddia edildiğine işaret etti. Daha önce “Karanlık dolayısıyla çocukların güvenli ulaşımını riske atıyorsunuz” uyarısında bulunduklarını anımsatan Özbay, “Türkiye’yi bir Arap ülkesine çevirme hevesi, tüm bu bilimsel uyarıları bastırdı. Arda’nın vefatıyla sonuçlanan trafik kazasındaki sürücünün ‘Karanlıktı, görmedim’ dediği iddia edilen ilk ifade bile kör, ışıksız sabahlarda insanları yollara düşmeye mecbur bırakmanın faturasını göstermiştir” dedi.

‘İKİLİ EĞİTİM GARABETİ’

Okulun, 2 bin 400’ü aşkın öğrencisinin bulunması nedeniyle ikili eğitim yaptığını ve bu nedenle öğrencilerin bir kısmının karanlıkta derse girdiğini, bir kısmının ise karanlıkta dersten çıktığını söyleyen Özbay, kazanın gerçekleştiği yolda trafik ışıklarının okulun bahçesinde olduğunu, halbuki ışığın okul girişinden önce olması, okul yoluna hız tümseği ve yayalar için üstgeçit yapılması gerektiğini vurguladı. Özbay, “Bu kaçıncı kaza? Daha kaç can gitmeli? Kalıcı yaz saati saçmalığından, tekli eğitim garabetinden vazgeçilmesi için daha kaç ailenin yüreği yanmalı? Sabah güneşimizi bile çalan iktidarın bu kazadaki sorumluluğunun altını tekrar çiziyor, küçük yavrumuz Arda’nın ailesine, sevenlerine ve öğretmenlerine sabırlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.