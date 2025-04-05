Tatilciler dönüyor: İstanbul'da araç yoğunluğu başladı!
Ramazan Bayramı tatilinin bitmesine 1 gün kala dönüşe geçenler, Tekirdağ-İstanbul karayolunda araç yoğunluğu oluşturdu.
Ülke genelinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bitmesine 1 gün kala tatillerini Trakya Bölgesi, Çanakkale, Saros Körfezi ve Ege kıyalarında geçirenler, yaşadıkları İstanbul'a dönmeye başladı.
Dönüş yoluna geçen tatilciler nedeniyle Tekirdağ-İstanbul karayolunda araç yoğunluğu oluştu.
Tekirdağ-İstanbul karayolunda daha önce 4 ekip 8 personelle yürütülen trafik denetimleri, 22 ekip ve 46 personele çıkarıldı.
Ekipler, drone, kamera ve yeni nesil radar sistemleriyle trafiği kontrol ederken, yoğunluk anlarında ışık yönetimi ve emniyet şeritlerinin kullanımı gibi yöntemlerle akışı hızlandırmayı hedefliyor.
Yetkililer, dönüş yolunda trafiğin tatilin son günü yarın artmasını beklediklerini söyledi.
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